В Тяжинском округе появится современный микрорайон со всей инфраструктурой

В ходе рабочей поездки в Тяжинский округ губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава муниципалитета Виктор Серебров обсудили итоги работы в прошлом году и планы на юбилейный 2024-й — в сентябре округу исполнится 100 лет.
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