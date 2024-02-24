В Тяжинском округе появится современный микрорайон со всей инфраструктурой

В ходе рабочей поездки в Тяжинский округ губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава муниципалитета Виктор Серебров обсудили итоги работы в прошлом году и планы на юбилейный 2024-й — в сентябре округу исполнится 100 лет.