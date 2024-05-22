За первый квартал экспорт зерна из Иркутской области вырос в пять раз

В первом квартале 2024 года Иркутская область демонстрирует рост экспорта зерновых культур, который превысил прошлогодний показатель за аналогичный период в более чем пять раз, сообщили в областном правительстве.
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