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Бизнес журнал. Урал

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Свердловская область заняла 27 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Свердловская область заняла 27 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Чистая медианная зарплата в Свердловской области во втором квартале 2026 года составила 69,2 тыс. рублей, на которые можно приобрести 2,62 фиксированного набора товаров и услуг.

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