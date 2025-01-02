Авиация МЧС России продолжает мониторинг акватории и побережья в Краснодарском крае

Мониторинг акватории Черного моря с воздуха осуществляется при помощи авиации МЧС России. В ходе мониторинга на побережье Анапы (от центрального пляжа до Витязево) выявлен выброс нефтепродуктов, частично на участках шириной до 3 метров.
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