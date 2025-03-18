Не «Орешком» единым: что посмотреть с Брюсом Уиллисом в его день рождения

Брюс Уиллис — актер, который стал символом крутых боевиков, но его фильмография куда разнообразнее. В честь дня рождения актера предлагаем вспомнить пять необычных ролей, которые показывают его многогранность.
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