Различия дорогих и дешевых гидроаккумуляторов — что лучше

Один из критериев целесообразности приобретения чего-либо – качество товара. Гидроаккумуляторы разных производителей внешне и конструктивно настолько схожи, что понять, чем они, кроме цены, отличаются, невозможно.
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