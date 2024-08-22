В выходные в Парке 300-летия развернется Самый Большой семейный фестиваль

Петербуржцев ждут эстафеты, мастер-классы и выступления популярных артистов. А для гостей старшего поколения подготовили творческую программу в пространстве «Серебряный возраст» Для посетителей организовали 21 интерактивную площадку.
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