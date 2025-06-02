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Царьград

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Режиссёр Артём Михалков стал отцом в четвёртый раз

Режиссёр Артём Михалков стал отцом в четвёртый раз

В династии Михайлковых прибавление. Новорождённую девочку назвали Любовью.У режиссёра и актёра Артёма Михалкова родился четвёртый ребёнок.

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