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Производители молочной продукции Тверской области допускают больше всего нарушений ветеринарного законодательства

Производители молочной продукции Тверской области допускают больше всего нарушений ветеринарного законодательства

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям призывает сознательно и ответственно подходить к работе в подсистеме ФГИС «Меркурий» В ходе анализа ФГИС «Меркурий» мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям с начала 2023 года на территории Тверской области было выявлено 391 нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года №589 и Федерального закона от 02.

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