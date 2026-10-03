Тарифы ЖКХ растут, и есть только один способ сэкономить. Неприятно, но факт. Как отметил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, если человек хочет платить меньше, то ему нужно меньше потреблять электроэнергии, реже пользоваться бытовыми приборами и сокращать расход воды.