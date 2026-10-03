Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 633 подписчика

Тарифы ЖКХ растут, и есть только один способ сэкономить. Неприятно, но факт

Тарифы ЖКХ растут, и есть только один способ сэкономить. Неприятно, но факт

Тарифы ЖКХ растут, и есть только один способ сэкономить. Неприятно, но факт. Как отметил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, если человек хочет платить меньше, то ему нужно меньше потреблять электроэнергии, реже пользоваться бытовыми приборами и сокращать расход воды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым