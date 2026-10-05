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Крымская газета

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13 октября изменится расписание пригородных поездов в Крыму: отмены, новые маршруты и автобусы

13 октября изменится расписание пригородных поездов в Крыму: отмены, новые маршруты и автобусы

В сутки 13 октября 2026 года вводятся корректировки графика движения пригородных поездов ЮППК. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

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