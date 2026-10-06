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Карелия без прикрас: как мы сбежали от цивилизации к шхерам и Воттовааре

Карелия без прикрас: как мы сбежали от цивилизации к шхерам и Воттовааре

Есть особый сорт путешествий, когда маршрут рождается не за письменным столом с картами и путеводителями, а буквально на ходу — под шум колес, в случайных разговорах и под влиянием внезапного импульса.

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