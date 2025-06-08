1 июня - Международный день защиты детей.

Международный день защиты детей - это напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, свободу их мнения, образование, отдых и досуг, защиту от физического, психологического насилия и эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.
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