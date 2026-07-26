Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава Башкирии поздравил моряков с Днем ВМФ

Глава Башкирии поздравил моряков с Днем ВМФ

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях поздравил моряков с Днем Военно-морского флота. «Хотя Башкортостан географически далек от морей и океанов, но морская слава России тесно связана и с нашей республикой.

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