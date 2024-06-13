Мужчина выиграл в лотерею $22 млн и никому об этом не рассказал

Что бы вы сделали, если бы выиграли 22 миллиона долларов? Купили бы новый дом или машину? Устроили бы вечеринку для всех, кого знаете? Уволились бы с работы и путешествовали бы по миру? Что ж, а вот один мужчина не сделал ничего из этого.