Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Мужчина выиграл в лотерею $22 млн и никому об этом не рассказал

Мужчина выиграл в лотерею $22 млн и никому об этом не рассказал

Что бы вы сделали, если бы выиграли 22 миллиона долларов? Купили бы новый дом или машину? Устроили бы вечеринку для всех, кого знаете? Уволились бы с работы и путешествовали бы по миру? Что ж, а вот один мужчина не сделал ничего из этого.

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