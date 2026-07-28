Врач Дикопольцев: заложенность уха может быть баротравмой, если не прошла за день

Заложенность в ушах после перелета знакома почти каждому. Но в некоторых случаях он сигнализирует о баротравме – повреждении структур среднего уха из-за резкого перепада давления, которое может привести к серьезным последствиям вплоть до потери слуха, рассказал "Газете.