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Врач Дикопольцев: заложенность уха может быть баротравмой, если не прошла за день

Врач Дикопольцев: заложенность уха может быть баротравмой, если не прошла за день

Заложенность в ушах после перелета знакома почти каждому. Но в некоторых случаях он сигнализирует о баротравме – повреждении структур среднего уха из-за резкого перепада давления, которое может привести к серьезным последствиям вплоть до потери слуха, рассказал "Газете.

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