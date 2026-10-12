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22-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний

22-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний

Евросоюз расширил санкционные списки против России, включив в них 743 физических и 826 юридических лиц.

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