Дороги к жизни: чего удалось добиться за год после воссоединения Донбасса с РФ

Автобан от Донецка до Мариуполя — со свежими бордюрами, тротуарами и остановочными павильонами. Новый перинатальный центр в самом городе, капитальный ремонт его школ и детских садов — тема строительства часто остается в тени боевой повестки, ведь именно она наиболее полно демонстрирует, чем живет сегодня Донецкая народная республика и что ждет ее впереди.