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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруну Фернанду поставил сверху через Янниса Адетокумбо

Форвард «Торонто» поставил сверху через звезду «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Фернанду набрал 8 очков, 13 подборов и 2 передач, «Бакс» одержали победу над «Рэпторс» в матче Кубка НБА – 99:85.

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