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Спички - не игрушка

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«У нас 5 тысяч ЛГБТ-солдат». Трансгендер Чирилло выдало пранкерам тайны ВСУ

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Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили бывшему официальному представителю Теробороны ВСУ — трансгендеру Саре Эштону-Чирилло и поговорили с ним от лица экс-президента Петра Порошенко.

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