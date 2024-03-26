Водичка прибавилась За предыдущие сутки уровень воды в реке Бузулук поднялся на 18 см и составил 168 см, сообщили в мэрии.
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Водичка прибавилась За предыдущие сутки уровень воды в реке Бузулук поднялся на 18 см и составил 168 см, сообщили в мэрии.