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Dow Jones Futures Long Setup: Demand Zone + Seasonal Tailwind

Dow Jones Futures Long Setup: Demand Zone + Seasonal Tailwind

Dow Jones Futures Long Setup: Demand Zone + Seasonal Tailwind E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI_DL:YM1! ConfluenceEdge_ The Setup Waiting for a pullback into the blue demand zone between 52,124 and 52,635.

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