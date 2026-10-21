Права человека не должны использоваться как инструмент политического давления или избирательного преследования стран, заявила заместитель секретаря министерства иностранных дел Индии Баркха Тамракар 21 октября сообщает Times of India.
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