Татьяна Лазарева* завопила из Испании: «Меня насилуют»

Телеведущая поразила народ пугающими откровениями НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ.
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