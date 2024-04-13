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Помощница Юрия Куклачева заявила, что врачи запретят дрессировщику выступать в прежнем объеме после инфаркта

Помощница Юрия Куклачева заявила, что врачи запретят дрессировщику выступать в прежнем объеме после инфаркта

Сам артист вряд ли пойдет на такой компромиссВрачи запретят Юрию Куклачеву выступать в прежнем объеме, но сам дрессировщик вряд ли пойдет на такой компромисс, сообщила Daily Storm помощница народного артиста РСФСР Ольга.

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