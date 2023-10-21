Западная пресса анонсировала одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО в течение ближайших недель

Вопрос с одобрением вступления Швеции в НАТО будет окончательно решен в течение нескольких недель. Об этом сообщает издание Expressen, ссылаясь на собственные информированные источники в шведском правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии