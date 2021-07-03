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Сторожевой корабль РФ перехватил американский эсминец «USS Ross» недалеко от Крыма

Сторожевой корабль РФ перехватил американский эсминец «USS Ross» недалеко от Крыма

Политика Происшествия Китайских читателей позабавила «смелость» «игрушки США». СМИ стало известно о том, что вблизи побережья Крыма российские военные увидели эсминец США «USS Ross».

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