РФ сняла ковид-ограничения на полеты в Иран и страны бывшего СССР

Как отмечает «Интерфакс», в соответствии с решением правительства РФ ковидные ограничения на нерегулярные и регулярные полеты отменены при путешествиях в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.