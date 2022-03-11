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РФ сняла ковид-ограничения на полеты в Иран и страны бывшего СССР

РФ сняла ковид-ограничения на полеты в Иран и страны бывшего СССР

Как отмечает «Интерфакс», в соответствии с решением правительства РФ ковидные ограничения на нерегулярные и регулярные полеты отменены при путешествиях в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

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