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Крымских ремесленников приглашают принять участие в конкурсе

Предпринимателей Крыма, работающих в сфере народных художественных промыслов, а также жителей и гостей Крыма приглашают на III Всероссийский Фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир» и Всероссийский конкурс на лучший сувенир.

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