Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Республике Татарстан

В медиапространстве сообщалось, что в Республике Татарстан местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудников скорой медицинской помощи, прибывших на очередной вызов, причинив им телесные повреждения.
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