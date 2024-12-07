С 1 января 2025 года страховые пенсии как для работающих, так и для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%, о чем сообщил 4 декабря Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Депутат Нилов напомнил, на сколько с 1 января вырастут пенсии у россиян
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
На копейки...
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14 час.
рубцова галина
Сказка А.С.Пушкина о Старике, старухе и золотой рыбке - вечная тема. Всегда есть *старухи*, которым и золотая рыбка не угодит.
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну если учесть что только цены повысились от 50% и более 300% на ряд товаров, то просто "обогатили народ", а еще подорожание транспорта, ЖКХ, и т.д.... Совести перед стариками нет совсем.... Бог все вернет не только политикам, чиновникам, "народным" избранникам, но и всему вашему роду... В адк гореть будите, проклятые не только народом, но и своими отпрысками, им придется за вас расплачиваться и всем последующим поколениям....
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12 час.
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