Депутат Нилов напомнил, на сколько с 1 января вырастут пенсии у россиян

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну если учесть что только цены повысились от 50% и более 300% на ряд товаров, то просто "обогатили народ", а еще подорожание транспорта, ЖКХ, и т.д.... Совести перед стариками нет совсем.... Бог все вернет не только политикам, чиновникам, "народным" избранникам, но и всему вашему роду... В адк гореть будите, проклятые не только народом, но и своими отпрысками, им придется за вас расплачиваться и всем последующим поколениям....