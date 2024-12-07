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Общественная служба новостей

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Депутат Нилов напомнил, на сколько с 1 января вырастут пенсии у россиян

Депутат Нилов напомнил, на сколько с 1 января вырастут пенсии у россиян

С 1 января 2025 года страховые пенсии как для работающих, так и для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%, о чем сообщил 4 декабря Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
На копейки...
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14 час.
рубцова галина
Сказка А.С.Пушкина о Старике, старухе и золотой рыбке  -  вечная тема. Всегда  есть *старухи*, которым  и золотая рыбка не  угодит.
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну если учесть что только цены повысились от 50% и более 300% на ряд товаров, то просто &quot;обогатили народ&quot;, а еще подорожание транспорта, ЖКХ,  и т.д.... Совести перед стариками нет совсем.... Бог все вернет не только политикам, чиновникам, &quot;народным&quot; избранникам, но и всему вашему роду... В адк гореть будите, проклятые не только народом, но и своими отпрысками, им придется за вас расплачиваться и всем последующим поколениям....
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12 час.

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