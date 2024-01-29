Варшава потребовала не называть концлагерь в Освенциме «польским»

Недопустимо называть концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме польским, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, отвечая на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сделала публикацию по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста о концлагере, не упомянув контекст Второй мировой войны.