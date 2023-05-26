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Мрачные перспективы американской экономики тревожат МВФ

Мрачные перспективы американской экономики тревожат МВФ

МВФ выпустил тревожный обзор по перспективам экономики США. Главные тезисы из обзора: — недавние крахи банков могут оказаться лишь прелюдией к более серьезным проблемам финансовой стабильности в США; — сохранение Федеральной резервной системой высоких процентных ставок рискует привести к большим сложностям в банковской системе и небанковских организациях США; — ужесточение финансовых условий спровоцирует рост банкротств в США и ухудшение качества кредитных портфелей; — экономика США может резко замедлиться в 2024 году, создавая рецессию; — Спад деловой активности в США при укреплении доллара и высоких процентных ставках несут серьезные последствия для остального мира.

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