Украина атаковала Брянск: главное за сутки

МОСКВА, 11 декабря, ФедералПресс. В Брянске после атаки ВСУ начался пожар на производственном объекте, российская ПВО сбивает американские ракеты ATACMS над Крымским мостом, более 100 снайперов прошли обучение в зоне СВО.
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