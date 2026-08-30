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Татар-информ

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«Рубин» одержал вторую победу в текущем сезоне РПЛ

«Рубин» одержал вторую победу в текущем сезоне РПЛ

Фото: сайт ФК «Рубин» Казанский футбольный клуб «Рубин» в матче 6-го Российской премьер-лиги обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1.

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