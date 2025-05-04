ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позицией трусливого преступника угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.
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