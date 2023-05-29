Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Эксперты определили сферу использования искусственого интеллекта в России

Искусственный интеллект все больше внедряется в нашу жизнь.  Так, специалисты составили карту применения искусственного интеллекта в России на которую компании, в которых применяются те или иные технологии, относящиеся к искусственному интеллекту.

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