Эксперты определили сферу использования искусственого интеллекта в России

Искусственный интеллект все больше внедряется в нашу жизнь. Так, специалисты составили карту применения искусственного интеллекта в России на которую компании, в которых применяются те или иные технологии, относящиеся к искусственному интеллекту.
Искусственный интеллект все больше внедряется в нашу жизнь. Так, специалисты составили карту применения искусственного интеллекта в России на которую компании, в которых применяются те или иные технологии, относящиеся к искусственному интеллекту.
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