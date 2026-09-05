CNN Türk: Число погибших у Кипра 30 августа достигло 13

30 августа у берегов Кирении перевернулся паром с 259 пассажирами и экипажем. Число жертв достигло 13; 15 человек числятся пропавшими.
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