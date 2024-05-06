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Жапаров примет участие в параде Победы в Москве

Жапаров примет участие в параде Победы в Москве

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров собирается в Москву с рабочей поездкой 8 и 9 мая. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации главы страны Муратбека Азымбакиева.

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