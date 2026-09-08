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Нижегородская правда

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«Справедливая Россия» предложила заморозить тарифы ЖКХ

«Справедливая Россия» предложила заморозить тарифы ЖКХ

С октября коммунальные тарифы в Нижегородской области в среднем увеличатся на 9,9%. При этом в отдельных районах рост будет значительно выше.

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