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Стала известна настоящая причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»

Стала известна настоящая причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»

Настоящей причиной того, что в 2011 году шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США следил за авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, являлись опасения по поводу того, что российский корабль может начать тонуть.

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