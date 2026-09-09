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Аргументы недели

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Но я ведь первый предложил

Но я ведь первый предложил

В грузинском фильме шестидесятых годов прошлого века с жизнеутверждающим названием «Не горюй» врач Бенжамен Глонти, которого блистательно сыграл Вахтанг Кикабидзе, и небезызвестный крестьянин предлагают друг другу курицу.

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