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«Мне больно!»: в Алма-Ате взрослый казах прилюдно измывался над русским ребенком

«Мне больно!»: в Алма-Ате взрослый казах прилюдно измывался над русским ребенком

К сожалению, русофобия в Казахстане набирает обороты. И идти по этому пути готовы представители самого разного поколения.

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Комментарии
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Дмитрий Маляровский
Другие молчали значит поддерживали?
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19 час.
Владимир Соловьев
У ПАПАШИ МАЛЫША НУНЧАК С СОБОЙ НЕ ОКАЗАЛОСЬ? ПОКА НЕ БУДЕТ ЖЕЛЕЗНОГО  ОТПОРА МЕСТНИЧЕСТВУ КАЗАХОВ, БУДЕТ ХУЖЕ! ПОРА БРАТЬСЯ ЗА ОРУЖИЕ!
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19 час.
N
Nata
Только бы сверкнул наличием нунчак, как его сразу под белы рученьки и в каталажку. Это только  казахам можно издеваться, в том числе и над детьми не из расы, другим закон запрещает.
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19 час.

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