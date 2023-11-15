«Мне больно!»: в Алма-Ате взрослый казах прилюдно измывался над русским ребенком

У ПАПАШИ МАЛЫША НУНЧАК С СОБОЙ НЕ ОКАЗАЛОСЬ? ПОКА НЕ БУДЕТ ЖЕЛЕЗНОГО ОТПОРА МЕСТНИЧЕСТВУ КАЗАХОВ, БУДЕТ ХУЖЕ! ПОРА БРАТЬСЯ ЗА ОРУЖИЕ!

N

Nata

Только бы сверкнул наличием нунчак, как его сразу под белы рученьки и в каталажку. Это только казахам можно издеваться, в том числе и над детьми не из расы, другим закон запрещает.