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Китай

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Реализация глобальных инициатив Китая имеет особое значение для развития АТР -- председатель РАСПП В. Манкевич

Москва, 17 ноября /Синьхуа/ -- Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня приобретает особое значение, и реализация глобальных инициатив КНР по совместному строительству Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы окажет влияние на весь мир.

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