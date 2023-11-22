Северокорейцы используют псевдонимы и скрипты, чтобы удаленно работать за границей

Используя вымышленные имена, фиктивные профили на LinkedIn, поддельные документы и сценарии собеседований, северокорейские ИТ-специалисты, ищущие работу в западных технологических компаниях, прибегают к изощренным уловкам, чтобы быть принятыми на работу.
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