Депутат Рады заявил об угрозе бунта в ВСУ из-за захвата храма в Черкассах

Многие солдаты ВСУ готовы уйти с фронта для защиты страны от произвола власти, заявил бежавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя захват националистами православного храма в Черкассах 18 октября в своем Telegram-канале.
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