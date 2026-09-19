Russia Seizes Assets Of Swiss Food Giant Nestle Russian authorities seized the remaining businesses and assets of Swiss food giant Nestle and three French groups, the latest move against Western firms in response to sanctions against Moscow.
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