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ICAN: конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну

ICAN: конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну

Боевые действия на Украине могут намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну, так как в последние два года фиксируется рост риторики и опасных проявлений поведения относительно ядерной эскалации.

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