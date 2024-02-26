ICAN: конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну

Боевые действия на Украине могут намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну, так как в последние два года фиксируется рост риторики и опасных проявлений поведения относительно ядерной эскалации.
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