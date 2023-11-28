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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Балтика» примет «Локомотив»

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Балтика» примет «Локомотив»

В среду в рамках Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на выезде, «Динамо» примет «Зенит», «Ростов» будет противостоять ЦСКА.

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