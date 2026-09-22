В Симферополе пройдут расширенные сельхозярмарки: адреса

В субботу, 26 сентября, в Симферополе состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом корреспонденту "Крымской газеты" сообщили в Минсельхозе Крыма.
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